ERHL: ravimite tootmisplaanid tuleks avalikustada

Suurem osa meile mõeldud ravimeid pakendatakse ja toodetakse välisriikides ning ravimitootmise protsesse kavandatakse ette ligi 6 –12 kuud. Seepärast mõjutab siinset ravimite kättesaadavust otseselt see, millal ja millised Eesti jaoks mõeldud ravimid reaalselt tootmisesse antakse.

Veelgi olulisem on aga teave sellest, kui palju Eestile mõeldud ravimeid teiste riikide ravimitootmis- ja jaotusladudes juba valmis on. Täna kiirendaks selle informatsiooni jagamine riigi ja hulgimüüjatega ravimite jõudmist Eestisse. Sellekohase ettepaneku tegi Eesti Ravimihulgimüüjate Liit ka Sotsiaalministeeriumile.

ERHL on seisukohal, et ravimite kättesaadavust Eestis aitaks paremini tagada eelteave Eestile kavandatud ravimite tootmise kohta. Ravimite liikumise kohta annavad hulgimüüjad riigile juba täna regulaarselt ülevaateid. Lisaks kasutavad paljud ravimitootjad aktiivselt võimalust saada enda toodete kohta operatiivselt raporteid otse hulgimüügiettevõtetelt. Seega on info ravimite liikumisest huvitatud osapooltele kättesaadav.