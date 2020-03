Eriolukord paneb raskelt haigete lastega pered keerulisse seisu

Eriolukord on raske kõigile – haigete lastega peredelt nõuab hädaolukorras toimetulek aga senisest veelgi rohkem pingutust ja ettevaatusabinõusid. Lisaks sellele, et haiged lapsed kuuluvad riskigruppi ja on viirustele äärmiselt vastuvõtlikud, vajavad nad ka ravimeid, abivahendeid ja eritoitu. Peredel tuleb eriolukorras hakkama saada ilma tugiisikuteta ja leida uusi võimalusi ravi ja teraapiatega jätkamiseks.