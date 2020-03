Vähihaige nelja-aastane saab koroonaviiruse tõttu näha isa vaid läbi akna

Mila vanemad Lynda Sneddon (36) ja Scott Sneddon (50) otsustasid, et parim viis tagada tüdruku turvalisus, on elada erinevates majades.

«Meile on tulnud tuhandeid südamlikke kommentaare, mis on meie jaoks rahustavad. Algselt oli lahusus halb ja arvasime, et oleme võib-olla liiga ettevaatlikud, kuid on palju peresid, kes on teinud oma lähedaste kaitsmiseks sama,» tõdeb Lynda.