Kriisiinfotelefon 1247 pakub nüüdsest ka psühholoogilist esmaabi «Teame, et pikaajalisel pingeseisundil võib olla laastav mõju meie vaimsele tervisele. On väga oluline pakkuda tänases eriolukorras inimestele tuge ja suuniseid, kuidas kriisis enda ja teiste vaimset tervist hoida,» rääkis sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse juhataja Mari Tikerpuu ning lisas, et kui keegi kahtleb, kas helistada või mitte, siis tuleks igal juhul helistada ja spetsialistiga rääkida.