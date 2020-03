Milline on veregrupi ja koroonaviiruse seos?

Hiinas tehtud uuringus kontolliti Wuhani ja Shenzheni haiglate 2173 koroonaviirusesse nakatunud patsientide veregruppe. Tulemusel näitas A veregrupp kõrgeimat nakatumiseriski, 0 veregrupp kõige madalamat. See oli esimene vaatlus, mis võttis arvesse veregruppide seotust koroonaviirusega ja vajab edasist uurimist.

Synlabi kliiniline mikrobioloog dr Paul Naaber ütles, et neid teadusartikleid, mida tema on läbi töötanud, ei ole sellises seoses veel uuritud. Synlabi spetsialistid uurivad hetkel põhjalikult kõiki olulisemaid SARS-Cov-2 ja seda põhjustava COVID-19 viirushaigusega seotud teadustöid.

Ameerka Ühendriikide eksperdid ütlevad, et varasemad uuringud on näidanud suhet veregrupi ja teatud haiguste vahel, kuid edasised uuringud on vajalikud kindlate järelduste tegemiseks. Eelnevateks uurimisalusteks haigusteks on olnud kõhugripp, südamerabandused ja kognitiivsed kahjustused, vahendab Healthline.

Vermonti ülikooli hematoloog Dr Mary Cushman ütleb, et neid Wuhanist tulnud koroonaviirusega seotud veregrupiuuringuid ei tohi ära kasutada selleks, et lõpetada tõsiste ohutusmeetmete järgimine. Dr Cushman on kuulnud, et inimesed küsivad, kas peaksid 0 veregrupiga pereliikmeid poodidesse kaupa ostma saatma. «Kindlasti ei tohiks mõelda, et 0 veregrupp annab inimesele mingi kaitse.»

Üldpopulatsiooni hulgas on Hiinas 31% A, 24% B, 9% AB ja 34% 0 veregrupiga inimesi.

2173 haigestunu hulgas oli 38% A, 26% B, 10% AB ja 25% 0 veregrupiga inimesi.

Dr Cushman on leidnud, et AB veregrupp on vastuvõtlikum insultidele ja kognitiivsetele kahjustustele. Siiski ei ole kõik uuringud seda kinnitanud.

Dr Cushman lisab, et 0 veregrupp, võrreldes teiste veregruppidega, on enim kaitstud südamerabanduste ja vereklompide tekkimise eest, mida tuntakse venoosse tromboosina.

Varem on uuritud noroviiruse ja veregruppide seost. Noroviirus kasutab rakupealseid suhkruid end rakuga liitmisel. Inimesed, kelle kehad ei tooda H1 antigeene ja B veregrupp, on sellele vastupidavamad, teised veregrupid kipuvad viirusesse kergemini haigestuma.