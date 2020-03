Näpunäited, kuidas sisse seada tervist toetav kodukontor

Tervise Arengu Instituut juhib tähelepanu, et ajal, mil paljud kontoritöötajad on oma töökoha sisse seadnud koju, tuleks igaühel läbi mõelda oma töötingimused. Näiteks kindel päevakava, istumisasend, valgustus jms. MTÜ Tööfüsioteraapia füsioterapeut Liina Pääbo on pannud kokku soovitusi koduse kontori kujundamise ja hea tööstiili loomiseks.