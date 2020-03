Nende kahe strateegia kombineerimine aitab seljatada stressi ja ärevust

COVID-19 viirus mõjutab meid kõiki kas otseselt või kaudselt. Igal juhul elame väga äreval ajal, mis võimendab stressi ja olemasolevaid probleeme, mida inimesed enne ei adresseerinud. Isiklikud võitlused võivad olla praegusel ajal muutunud intensiivsemaks. Eluliselt vajalik on endale meelde tuletada, et inimene on vastupidav, loov ja võimekas - õige meelestatusega suudame paljut muuta.

Teadvelolek ehk ärksus on kognitiivne tehnika, mille juured peituvad Aasia kutuurides, näiteks Jaapani zen-budismis ja India meditatsioonitehnikates. Sellise tehnika läbi õpib inimene olema täielikult käesolevas hetkes, sellele hinnanguid andmata. Olemasoleva aktsepteerimine vähendab stressi ja ärevust. See iidne meditatsioonitehnika aitab kogu oma tähelepanuga jälgida, kuulata, haista ja tunda olemasolevat - alluda hetkele. Mitte mõelda, mis tuleb või oli, vaid mis on siin ja praegu.

See teadatuntud tehnika on aidanud tippsportlastel ja tuntud maailmamuutjatel oma eesmärke saavutada. Proaktiivseid toimetuleku tehnikaid õpetavad ka mitmed tuntud mentorid ja elustiilitreenerid nagu Tony Robbins või Alan Watts. Oluline on uskuda, mitte kahelda, et saavutatav on võimalik. See on edukate inimeste saladus.