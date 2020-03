Tartu Ülikooli teadlased otsivad teed emakakaelavähi riskipõhise sõeluuringuni

«HPV vaktsiin on ennetav ja selle toime on kõige tõhusam siis, kui vaktsineeritakse noori, kes pole sugueluga veel alustanud,» ütles Uusküla. Seepärast vaktsineeritakse alates 2018. aastast Eestis 12-aastaseid tüdrukuid HPV vastu riikliku vaktsineerimiskava alusel.

«On põhjust uskuda, et vaktsineerimine on väga tõhus ja tüdrukud, kes selle vaktsiini saavad, on emakakaelavähi eest palju paremini kaitstud,» rõhutas Uusküla ning lisas, et kõigi teiste naiste jaoks, kes ei ole vaktsiini saanud, on sõeluuringus osalemine äärmiselt tähtis ennetusmeede.

Testid koju kätte

Eestis kasutatakse praegu sõeluuringus Pap-testi. «Selle analüüsimine võtab aega ja nõuab erilisi oskusi,» tõdes Uusküla ning arutles, et kuna emakakaelavähk ei teki ilma HPV nakkuseta, saaks praeguse Pap-testi kõrval kasutada ka HPV-testi, mille korral viirus määratakse emakakaela proovist. «Mitu Euroopa riiki on Pap-testi juba HPV-testi vastu välja vahetanud ja tean, et ka Eestis on arutatud HPV-testi kasutuselevõttu sõeluuringus,» ütles Uusküla.

HPV-testid on uuenduslikud ka seepärast, et uuringuks vajaliku materjali saab naine võtta endalt ise kodust lahkumata. «Selleks saadetakse naistele koju materjali kogumise komplektid. Tupest võetud analüüsimaterjal tuleb saata postiga laborisse. Teadusuuringud on näidanud, et selline kodus testimise võimalus kasvatab sõeluuringus osalemise määra,» rääkis Uusküla.

Nii on ka Tartu Ülikooli teadlased professor Uusküla eestvedamisel alustanud uuringuga, mille üks eesmärk on teada saada, kui vastuvõetavaks peab Eesti emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühm HPV-uuringuks vajaliku materjali kogumist kodus. Selleks saadetakse juhuse tahtel uuringusse sattunud naistele koju uuringut tutvustav kiri ja hiljem ka proovivõtmise vahendid koos lühikese küsimustikuga.

«Küsime uuringus veel igasuguseid küsimusi ja palume võtta see aeg, et neile vastata. Naised, kes otsustavad uuringus osaleda, annavad väärika panuse teadusesse ja emakakaelavähi sõeluuringu arendamisse Eestis,» rõhutas Uusküla.

Professori sõnul on uurimistöö üks eesmärk leida üles ka tegurid, mis tähistavad emakakaelavähi kõrgemat riskiprofiili. «Tahaksime olemasolevate terviseandmete põhjal üles leida naised, kes peaksid kindlasti käima kord viie aasta jooksul või vajaduse korral sagedamini sõeluuringul, ning naised, keda võiks kutsuda analüüsi tegema vaid paaril korral kogu sõeluuringu 25-aastase perioodi jooksul. Meie eesmärk on uurida võimalusi, kuidas jõuda üldisest sõeluuringust riskipõhise sõeluuringuni, ja teha kindlaks, kas see on ka põhjendatud. See on väga ambitsioonikas ja oluline teadusküsimus, millele üritame vastata tehisintellekti kaasates,» kirjeldas Uusküla.

Artikkel põhineb Madis Ligi intervjuul Tartu Ülikooli epidemioloogia professori Anneli Uuskülaga Kuku raadio saatest «Kuue samba taga». Saade on järelkuulatav.