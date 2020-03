Loe, kus tehakse eriolukorras vältimatut hambaravi

«Kordame üle, et vältimatut abi võivad osutada kõik hambaravikliinikud, kes on võimelised osutama esmaabiteenust. Selleks ei pea tingimata olema haigekassaga lepingut. Tähtis on see, et kliinik kasutab ette nähtud kaitsevahendeid ja järgib rangelt eriolukorra ohutusjuhiseid. Esmalt tasuks konsulteerida oma hambaarstiga ja uurida, kas ta osutab vältimatut abi ja kas see on tasuta. Kui hambaarst ei osuta vältimatut abi, siis tuleks abi saamiseks pöörduda haigekassa lehel toodud lähima valvekliiniku poole,» selgitas haigekassa esmatasandi teenuste juht Külli Friedemann.