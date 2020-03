Kuressaare haigla ootab annetusi

Kuressaare haigla kontole on tänase seisuga laekunud üle 103 000 euro annetajate abiga. See kriisiaeg näitab hästi inimeste kokkuhoidvust ja ühtekuuluvust. Kuna kuus on haiglasse vaja ligi 70 000 euro väärtuses kaitsevahendeid ja olukord endiselt tõsineb, on annetuse saatmiseks loodud toetusliin.