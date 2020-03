Maailma vanim härra tähistab isolatsioonis oma 112. sünnipäeva

«Ma olen kindel, et nad olid sellest teadlikud, aga lapse maailm on teistsugune täiskasvanute maailmast. Laps ei loe ajalehti ja siis ei olnud raadiot,» ütleb Weighton.

Härra lisab, et nüüd, kui maailm on sellises segaduses koroonaviirusest, on ta muutunud murelikuks, kuna keegi ei tea, mis juhtuma hakkab. Ta lisab, et erinevalt maailmasõdadest, on seekord tegemist tundmatu vastasega.