Homme jõustuva reformi järel jätkab 456 apteeki

Ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp ütles ERR -ile, et kolmapäeval jätkab vähemalt 456 apteeki, mis moodustab 92 protsenti kõikidest apteekidest, aga mõned taotlused apteegiomandi ümbervormistamiseks on veel töös, ehk viimane seis selgub hommikuks.

Nõuetele mittevastavaid apteeke on 14 ehk 3 protsenti ning oma sulgemisest on teatanud 24 apteeki ehk 5 protsenti apteekidest, menetluses on veel viis taotlust.