TÜ meditsiiniteaduste valdkonnas kaitstakse veebisilla teel esimene doktoritöö

«Õlaliigese traumaatiline eesmine nihestus on kõige sagedasem liigese nihestus inimestel ja alla 25 aastastel noorukitel enim korduvalt esinev pärast esmast konservatiivset ravi. Õlaliigese eesmise nihestuse korral nihkub õlavarreluu-pea üle abaluu liigeseõõnsuse eesmis-alumise serva ja haakub selle serva taga õlavarreluu-pea tagumis-ülemise pinnaga. Sageli tekib sellise vigastuse käigus õlavarreluu-pea tagumis-ülemisse osas luudefekt,» kirjeldab Rahu doktoritöö sissejuhatuses.

Varem laipmaterjalil tehtud biomehhaanilised uuringud on tõestanud, et liigesesisene õlaliigese kapsli tagumis-ülemise osa läbilõikamine rotaatormanseti kõõluselist osa vigastamata suurendab õlaliigese nihestust ette-alla suunas 45˗-50%. Õlaliigese eesmise nihestuse mehhanismist lähtuvalt tekkis uurimistöö autoritel küsimused: kas õlaliigese ette-alla nihkumisega kaasnevad ka liigesekapsli tagumis-ülemises osas paiknevate struktuuride vigastused, millised struktuurid saavad vigastada ja missugune kliiniline tähtsus neil on.

Veebisilla teel kaitsmine

Kaitsmise läbiviimist ja protseduuride järgimist koordineerib Tartu Ülikooli arstiteaduse doktoriõppe programmijuht Aavo Lang, kelle sõnul on see esimene kord meditsiiniteaduste valdkonnas, kui doktoritöö kaitstakse täielikult üle veebi. «Paari aasta eest osales ühel doktoritöö kaitsmisel oponent Skype»i teel, kuna teel Tartusse jäi ta lennujaama lumevangi,» meenutas ta toonast hädaolukorra lahendust.

Doktoritöö kaitsmine toimub plaanipäraselt Biomeedikumi auditooriumis, kus on füüsiliselt kohal vaid Madis Rahu ja Aavo Lang. Oponent, juhendajad, kaitsmiskomisjon ning kõik teised huvilised osalevad doktoritöö kaitsmisel videosilla vahendusel. Nii tuleb ka kõik vajalikud protseduurid – allkirjade kogumisest hääletuseni – teha online-keskkonnas.

«Kaitsmiseks kasutatava Microsoft Teams keskkonna pakkus välja Tartu Ülikooli IT-osakond. Sealset reaalaja ülekannet saavad jälgida nii kolleegid, pere kui ka kõik teised teemast huvitatud inimesed üle maailma. Kaitsmiskomisjon osaleb kaitsmisel kaamera ja mikrofoniga, ent teistel on võimalus otseülekannet jälgida ilma kaamera ja mikrofonita, esitades küsimusi vestlusakna kaudu. Otsuse tegemiseks ja hääletamiseks peavad kaitsmiskomisjoni liikmed otseülekandest lahkuma. Siis toimub eraldi koosolek Teams`i keskkonnas, mille tulemuste avaldamiseks naastakse taas Rahu doktoritöö kaitsmise live-keskkonda,» kirjeldas Lang protsessi.

Kui eriolukord möödas, usub Lang, et nii kaitsjale kui ka oponendile ja juhendajatele, on väärtuslikum klassikaline kaitsmisprotsess. «Doktoritöö kaitsmine on sündmus, mis on inimesele väga tähtis. Selle teetähiseni jõudmiseks on aastaid tööd tehtud. Avaliku koosolekuna korraldatavad doktoritööde kaitsmised aitavad paremini kaasa nii akadeemilise kui ka sotsiaalse suhtluse edendamisele,» rääkis Lang, tuues näiteks, et viimaste aastate jooksul on ikka olnud inimesi, kes pärast kaitsmist on läinud oponendi juurde järeldoktorantuuri.

Madis Rahu doktoritöö kaitsmist saab jälgida 2. aprillil kell 15 Teams keskkonnas.

Tutvu Rahu doktoritööga Tartu Ülikooli DSpace keskkonnas. Doktoritöö juhendajad on Tartu Ülikooli endine dotsent Ivo Kolts, PERHi ortopeediakeskuse II ortopeedia osakonna ülemarst-osakonna juhataja Kristo Kask, Tartu Ülikooli inimese anatoomia lektor Elle Põldoja ja Göteborgi Ülikooli professor Jüri Kartus. Oponent on Toronto Ülikooli professor Anne Agur.