Maailmas tekitavad muret Aasias endiselt kauplevad loomaturud

Hiina ja Vietnami metsikute loomadega kauplevad turud on saanud põhilise surve. Mõlemas riigis on tänaseks ära keelatud eksootiliste loomadega kauplemine. Hiina ja Vietnami turud on vastutavad selle eest, et ohustatud loomade – ninasarvikute, elevantide ja pangoliinide – surmad on kriitiliselt tõusnud. Nendes riikides kasutatakse loomade kehaosi homöopaatiliste ravimite tootmiseks, vahendab NewYorkPost .

Steve Gagster, loomade õiguste eest võitleja Bangkoki vastupanugrupeeringust Freeland ütleb Expressile, et Wuhan oli inimkonnale suur äratus ja emakese looduse kättemaks. «Tulevaste pandeemiate ärahoidmiseks on vaja kaubitsemine lõpetada. Hiina on turud küll keelustanud, kuid see keeld peab jääma püsivaks, kuna nad on suurim turg maailmas. Enamasti kauplevad metsikute loomadega gängsterid ja see ei ole reguleeritud kaubandus. HIV, SARS ja linnugripp on kõik tulnud loomadelt ja nüüd ka koroonaviirus. Need turud on tiksuvad pommid.»