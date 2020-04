Dr Hasso Uuetoa: kardan, et peame kõik selle haiguse läbi põdema, enne kui elu normaliseerub

Uuetoa, kes jagab end tavaolukorras Göteborgi ülikoolihaigla ja Eesti kliinikute vahel, läks kriisi ajal appi Kuresaare Haigla arstidele.

Uuetoa töötas pärast arstiteaduskonna lõpetamist kardioreanimatsiooni osakonnas, mis hiljem nimetati kardiointensiivravi osakonnaks ümber. «Seega on mul ka intensiivravi arsti baasteadmised kuskil tolmukihi all endiselt olemas. Aga haigla vajab praegu appi lihtsalt arsti diplomiga inimesi ja nende käsi ja päid. Hea meelega abistan kolleege kardioloogilistes küsimustes ja olen väga tänulik kolleegidele, kes abistavad mind nendes küsimustes, millega ma viimased aastad tegelenud ei ole. Kuressaare Haigla personal on väga meeldiv ja sõbralik ning toetav,» rääkis Uuetoa intervjuus Uutele Uudistele.

Arst märgib, et Rootsi lõpetas samuti plaanilise töö mõni nädal tagasi, kuna vabalt liikuvad plaanilised haiged on üheks peamiseks viiruse haiglasse toojateks. Erakorraline töö jätkub.

Uuetoa tõdeb, et Eesti suurimas nakkuskoldes vabatahtlikuna töötades kardab ka tema nakatumist. «Proovime järgida kõiki reegleid ja loodame et kaitsevahendeid jätkub. Ma paraku kardan, et me peame kõik selle haiguse mingil moel läbi põdema, enne kui elu päriselt normaliseerub. Küsimus ongi pigem selles, et kuidas haigestuda nii, et haigus võimalikult kergelt kulgeks ja immuunsus tekiks ilma kopsu kahjustuseta,» sõnas Uuetoa.

«Praegu me võitleme ju valdavalt selle eest, et inimesed ellu jääksid. Kui suure kopsukahjustuse inimesed saavad, selgub paraku hiljem. Sellel viirusel spetsiifiline ravi puudub. On olemas toetav ravi, aga tugevad tõenduspõhised teadmised selle haiguse ravi kohta puuduvad. Proovime kasutada erinevaid nippe, mis rahvusvahelisest teaduskirjandusest meieni jõuab,» lisas ta.

Uuetoa tõdeb, et peab tänama Rootsi kolleege, kuna Göteborgi haigla on ülikooli haigla, ja värsketele artiklitele saab ta juurdepääsu just tänu Rootsis töötamisele. «Tartu Ülikooli kliinikumi töötajatel oli ka vähemalt vanasti juurdepääs teadusajakirjadele, aga teistel haiglatel selliseid võimalusi kõikidel ei ole, mis on suure probleem ja vajaks riikliku koordineerimist, mitte praegu, aga tulevikus,» märkis Uuetoa.

Esimene reegel, kuidas inimesed Uuetoa sõnul praeguses olukorras kaaskondlasi ja tervishoiutöötajaid aidata saavad, on vältida nakatumist. Arst lisab, et koju ei pea end siiski lukustama need, kes saavad tööd teha oma töökojas või firmas nii, et nakkusoht puuduks. Haiged peavad aga püsima kodus kuni perearsti uue korralduseni. «Ma ei usu, et epidemioloogiliselt oleks see suur probleem, kui mererannas 2 + 2 reeglit järgides inimesed värskes õhus teineteisest mööduvad, seda muidugi juhul, kui üks nendest ei köhi ega aevasta, sellisel juhul on reeglid teised ja nakkumise oht on suurem ja sõltub isegi tuule suunast.»