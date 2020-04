Teadlased selgitavad, millist toitu on ohutu tarbida

Toidutööstuses on juba tavaolukorras kehtivad ranged ohutus- ja kontrollireeglid (enesekontrolliplaan, HACCP reeglid). Enamus tootjaid on kasutusele võtnud lisaks kohustuslikule veel vabatahtlikud ohutus- ja kvaliteedistandardid, nagu ISO 22000, FSSC 22000, või kõige rangemad IFS ja BRC. Tavaline on toidu pakendamine kinnastes, töörõivaste kandmise kohustus, juuste katmine, ehete mittelubamine tootmisse, puhaste ja mustade tsoonide eraldamine, keelatud on haigena tööle tulek jne. Kõik töötajad on koolitatud tagamaks nii enda kui ka tootmise kõrge hügieenitaset ning seda kontrollitakse väga tihti ja põhjalikult.

Käte desinfitseerimine ei ole nende jaoks midagi uut, vaid tavapärane praktika. Tootmises on regulaarne pesu ja puhastus, steriliseerimine või desinfitseerimine. Lisaks kontrollitakse toorainet, sertifikaatide olemasolu ja valmistoodangut. Eelnevalt on tehtud säilivuskatsed, regulaarselt toodangut analüüsitud tootja laboris ja läbi viidud kontrollanalüüsid Veterinaar- ja Toidulaboris.

Eriolukorras on ka toidutootjad eriolukorras, kuid nemad peavad tootmist jätkama (mis nii tootjale kui tarbijale on ju positiivne). On teada, et praeguses olukorras on tootmises vaid otseselt tootmisega seotud inimesed ja reegleid on mõnes kohas ka karmistatud, nagu maskide kandmise kohustus, kindad seal, kus need ei olnud varem nii olulised jne. Praegu pole ükski toiduettevõte tootmist sulgenud viirusse nakatunud töötajate tõttu.

Seega meie soovitus on praegu igati toetada Saaremaa toidutootjaid, nende toodang on alati olnud väga hea. Kindlasti ei tasu muretseda toitude puhul, mida enne söömist kuumtöödeldakse. Viirus hävib juba 60 kraadi juures.