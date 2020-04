New Yorgis saavad Covid-19 ohvrite morgideks külmutusveokid

Hinnanguliselt 85 veoautot hakkavad toimima ajutise surnuaiana, mis pargitakse haiglate juurde tänavatele, vahendab New York Post . Mõned veokid on juba paigas.

«Saadame ajutiselt külmutusautosid New Yorki, et aidata probleemi mõnel määral ajutiselt lahendada,» ütles FEMA piirkonnajuht Thomas Von Essen.

Linnapea kantselei andmetel on New Yorgis Covid-19 positiivseid juhtumeid 41 771 ja surmajuhtumeid 1096, vahendab CNN. Haiglas viibib vähemalt 8400 inimest, neist ligi 1900 on intensiivravil.