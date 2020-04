Arst-residentide töötasu suurenes

«Eesti arst-residentide palgasüsteem on majanduslikult väga motiveeriv, sest vähestes Euroopa riikides on nende palk pooleteisekordne riigi keskmine. Meie arst-residentide töötasu on seotud arstide miinimumtunnipalgaga, mis on iga aastaga tõusnud ning seeläbi mõjutanud soodsalt ka eriarstiks õppija töötasu,» rääkis Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna residentuuriprodekaan Urmas Lepner ning lisas, et viimase viie aastaga on arst-residentide palk tõusnud pea 50%.