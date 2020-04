Suukool annab nõu: mida teha, et ka laste hambad kriisist tervena välja tuleks

Väga oluline on kinni pidada hambapesurutiinist. Seda ka siis, kui päev on olnud pikk ja väsitav. Mida kindlam on rutiin, seda vähem laps protesteerib. Suukooli kodulehelt saab välja printida ka Suukooli hambakalendri, riputada näiteks vannitoa seinale, et linnukesega ära märkida, kui hommikune või õhtune hambapesu on tehtud.

Parim kaaslane hambapesuks on Suukooli hambapesulaul, mille autor ja esitaja on Stig Rästa. Hambapesulaul on nii pikk, kui üks hambapesu olema peab. Oleme saanud tagasisidet, et laulul on tõesti võluvägi ja see on aidanud paljude väikelaste suid hambapesuks avada. Praeguse seisuga on eestikeelset laulu Youtube'is vaadatud juba üle miljoni korra ja statistika näitab, et vaadatavus kasvab hüppeliselt hommikul ja õhtul. Sellest saame järeldada, et laul täidab oma eesmärki. Hambapesulaulu noodid on saadaval Suukooli kodulehel ja Facebooki lehel. Hambapesulaul on olemas ka vene ja inglise keeles.