OSCE: valitsused peavad tagama kiiremakorralise kaitse koduvägivalla piiramiseks

Ametnikud on välja toonud, et lähisuhtevägivalla ohvrite arv võib isolatsiooniajal oma kodudes kasvada, samas on toetusteenuste kättesaadavus vägivallaohvritele mitmes kohas piiratud.

Mõned riigid, kus on hetkel ranged karantiini tingimused, on teatanud, et naised, kes raporteerivad oma olukorrast ja vajavad ohutut kohta, ei saa tänaval liikudes trahvi. Valitsused ja sotsiaalhoolekandeasutused on laiendanud oma teenuste kättesaadavaust vägivallaohvritele veebikeskkonnas ja telefoni teel.