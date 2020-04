Allveelaeva kapten jagab nõuandeid isolatsiooniga toimetulekuks

Rutiin

«Loo endale isiklik rutiin ja jää sellele püsima. Kuni suudad rutiini jääda ja täita sellest igat sammu, liiguvad päevad nädalatesse, nädalad ehk kuudesse. Ma ei tea, kui kaua see võib kesta, kuid kindel on see, et kohaned rutiiniga.»

Koristamine

«See võib küll kõlada veidralt, aga teine väga oluline samm on koristus. See tähendab, et korrastad, ja hoolitsed ka enda eest. Ära lase oma standardeid alla.»

Anna endale puhkust

«Palju on toimumas ja palju on meie ümber informatsiooni. Selles teadmatuse ajas pead end sellest eemaldama ja vähendama ärevust.»

Vähenda konflikte

«Hakkame nägema ajaga asju, mis meid oma pereliikmete juures ja partnerite juures häirivad. See juhtub kindlasti. Kindel on see, et konfliktid tekivad. Proovige need kohe maandada.»

Kõige olulisem on suhtlus

«Suhelge oma lähedastega, helistage. Sotsialiseerumine on selles olukorras kõige tähtsam.»

Kapten Ramsey jagab lisaks, et inimestel on selles olukorras võimalus minna aeda või jalutama. «Saate olla värske õhu käes, päikesepaiste käes, mida meie allveelaevas tavaliselt teha ei saa.»