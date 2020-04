Algatus kutsub tuge vajavaid eakaid endast märku andma

«Mõnusad ja tähendusrikkad vestlused annavad inimesele turvatunde - tunde, et ta on kellelegi vajalik. Seepärast kutsume üles kindlasti helistama oma eakamatele sõpradele, tuttavatele, sugulastele regulaarselt kriisiajal, et hoida nende mõtted eemal eriolukorraga kaasnevalt peamiselt negatiivselt uudisvoolt. Kõnedega saab tuua eaka inimese ellu rohkem igapäevaseid lihtsaid positiivseid teemasid,» selgitas MTÜ Jututaja üks asutajatest Katre Liiv.

«Kõigil ei ole kindlasti piisavalt suhtlusvõimalusi, mistõttu ootame endast märku andma meile eakatel, kes soovivad, et neil oleks keegi, kellega aeg-ajalt igapäevastel igapäevastel teemadel vestelda ja üksiolekut unustada,» lisas Liiv.

Vanusest sõltumata on enda vaimse tervise eest hoolitsemine oluline kogu aeg. Keerulistes olukordades, nagu praegune kriisiolukord, võivad erinevad vaimse tervise häired võimenduda või ka esmakordselt ilmneda.

«Praegusel ajal on vaimse tervise tugevdamine erakordselt oluline. Lisaks heale unele, füüsilisele aktiivsusele ja regulaarsele toitumisele on positiivne suhtlemine meie vaimse tervise peamiseks alustalaks. Tähtis on, et keegi ei tunneks, et teda on jäetud üksi maha,» ütles MTÜ Peaasi tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa.

Eakad saavad endast teada anda helistades Jututaja projektijuhile (Mattias Lill) 5683 0646 või e-posti aadressil jututaja@jututaja.ee.

Tuge ja nõuandeid vaimse tervise teemadel jagavad Peaasi.ee nõustajad: peaasi.ee/kysi-noustajalt/

Lisainfo:

Algatusega «Helista eakale lähedasele!», mis sai alguse märtsi keskpaigas saab tutvuda Jututaja kodulehel.

Algatusele saab saata oma helistamislugusid, pilte ja kogemusi sotsiaalmeedias algatuse lehel, aadressil jututaja@jututaja.ee või enda sotsiaalmeedias teemaviidetega #helistaeakale #räägieakaga.