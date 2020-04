Koroonaviirusega haiglavoodis olev hooldusõde: valus on hingata

Williams postitas sotsiaalmeediasse haiglavoodist tehtud video, milles ta üritab inimestele selgitada, et see viirus ei ole sugugi naljaasi.

«Vabandage, valus on hingata,» ütleb Williams videos. «Ma tahan teile lihtsalt öelda, et ärge võtke seda naljana. See pole nali. Te ei näe oma perekonda, saate vaevu rääkida ning üritate teha kõik endast oleneva, et mitte mõistust kaotada.»