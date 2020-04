Terviseamet: Prangli saarel jõuab nüüd esmaabi kiiremini abivajajateni

«Terviseamet alustas koostöös Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga 2011. aastal projektipõhiselt esmase abi brigaadide mehitamisega Kihnu saarel ning juba järgmisel aastal laiendasime tegevust Ruhnu ja Vormsi saarele,» ütles Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna kiirabi peaspetsialist Kalev Pahla. Prangli on neljas püsiasustusega väikesaar Eestis, kus selline teenus on olemas.

Tegemist on lahendusega, mis tõstab püsielanikkonnaga Eesti väikesaarte elanike ja seal ajutiselt viibivatele inimeste kättesaadavust erakorralisele meditsiiniteenusele. Brigaadi paigutamine Pranglile on osa plaanipärasest võimearendusprojektist ning see ei ole seotud praeguse eriolukorraga.