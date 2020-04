Südamerikkega sündinud pisikese Georgi elu päästaks operatsioon Helsingi lastehaiglas

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi strateegiajuhi Siiri Ottender-Paasma sõnul on fond tekkinud kitsaskoha Eesti Haigekassa juhtkonnaga kohtudes tõstatanud: «Probleem peitub rahas ja tervishoiukorralduses - meditsiinilise lennutranspordi tellimist püüavad haiglad iga hinna eest vältida, sest see on kallis ja tuleb raviteenuse hinna arvelt. Kiirabi jälle tasuta sõite endale lubada ei saa ja nii esitataksegi elutähtsa sõidu eest arve patsiendi lähedastele. See on mõistagi kahetsusväärne ja paneb haige lapsega pered väga raskesse olukorda.»