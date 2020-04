Residentuuri saab läbida osakoormusega ja vajaduse korral ka peatada

Osakoormusega võib residentuuri läbida arst-resident, kes on kuni kolmeaastase või puudega lapse vanem või eestkostja, õpib doktoriõppes või hooldab pereliiget, kes haiguse, puude või muu erivajaduse tõttu vajab igapäevatoimingutes abi.

Residentuuri praktilise koolituse tsükleid saab osakoormusega läbida kuni 22 kuu vältel – nominaalajaga peaks need läbima 11 kuu jooksul.

«Residentuuri eesmärk on harjutada arst-residente arsti elukutse juurde käiva töökoormusega, mistõttu ei ole õigustatud osakoormuse võimaldamine kõigile. Küll aga on osakoormus põhjendatud valitud sihtrühma jaoks,» tõdes Tartu Ülikooli residentuuriprodekaan Urmas Lepner. Ta lisas, et osakoormust saab rakendada erialadel, kus väljaõppe ja töö iseloom seda võimaldavad.