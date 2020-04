Kas kriis sulatab jääd? USA lubab veredoonoriteks ka geisid ja enese augustajaid

«Me tahame ja vajame, et kõik terved inimesed annaksid verd,» ütles doktor Jerome Adams pressikonverentsil, kus FDA üldsust sisseviidud muudatustest teavitas.

Uute määruste järgi kõlbavad doonoriteks nii homoseksuaalsed kui ka biseksuaalsed mehed, kes ei ole vähemalt kolme kuu jooksul teise mehega seksinud. Varasemalt oli ajapiiranguks üks aasta. Sama kord kehtib naistele, kelle meespartneril on olnud kontakt teise mehega.

Lisaks võivad verd anda need inimesed, kes on hiljuti augustamas käinud, tätoveeringu teinud või reisinud riikidesse, kus on oht malaariaga kokkupuutumiseks.