Hiina juhtiv meditsiiniekspert: pandeemia kontrolli alla saamine võib juhtuda juba aprilli lõpus

Dr Zhong Nanshan on Hiina respiratoorsete haiguste juhtivekspert, kes on pandeemia ajal olnud Hiina Rahvavabariigi valitsuse meditsiininõunike tiimi juht. Doktor teatas kolmapäeval Shenzheni televisoonis, et tema hinnangul võib pandeemia kontrolli alla saamine juhtuda maailmas aprilli lõpuks, aga vaid siis, kui iga riik rakendab agressiivseid ja efektiivseid meetmeid, mille all peab ta silmas rangeid karantiinitingimusi.

«Pärast hilist aprilli ei oska keegi veel öelda, kas järgmisel kevadel tuleb uus pandeemiapuhang või kaob viirus soojade ilmadega täielikult.» Dr Zhong annab isikliku hinnangu, et viirus sureb kõrgetel temperatuuridel.

Euroopa ja Ameerika Ühendriigid, mis on hetkel tervisekriisi epitsentriteks, on andnud sarnase hinnangu viiruse ajaskaala suhtes. Mike Ryan, kes on Maailma Terviseorganisatsiooni tervisekriiside programmi direktor, ütles sel nädalal, et viirus on Euroopas stabiliseerumas ja karantiinitingimused on andnud soovitud tulemusi. Ameerika Ühendriikide Washingtoni ülikooli terviseinstituut on andnud hinnangu, et peamine löök tuleb 20.aprilli paiku.

Meetmed viiruse leviku takistamiseks

Samal ajal, kui Hiina on mures sümptomiteta nakatajate ja uue puhangu pärast, on dr Zhong veendunud, et ranged monitooringud ja karantiinimetmed on piisavad, et uut lainet ära hoida.

Dr Zhong ütleb, et pandeemiaga võitlemiseks peavad kõik maailma valitsused koostööd tegema. «Kõige primitiivsem ja efektiivsem meede on panna inimesed kodus püsima.»

Londoni kungliku kolledži uuringute hinnangul on Euroopa karantiini kehtestamisega ära hoidnud 59 000 surma.

1075 asümptomaatilist viirusekandjat on praegu meditsiinilistel ülevaatustel Hiinas. 1863 inimest on haiglaravil; 701 nendest olid uued riiki sisenejad.

Viiruse tagajärjed tervisele