Eelmisel aastal kasutas tervishoiuteenuseid üle miljoni inimese

Möödunud aastal sai perearstiabi üle miljoni inimese, kelle ravi eest tasus haigekassa 144 miljonit eurot. Perearstid ja -õed tegid ligi seitse miljonit vastuvõttu. Sellel aastal rahastab haigekassa perearstiabi enam kui 163 miljoni euro eest, mida on 17 miljonit eurot rohkem kui aasta varem. «Seejuures suurendasime perearstide rahastust 2,9 miljoni euroga väljaspool Tallinna ja Tartut, et tagada arstiabi parem kättesaadavus maapiirkondades,» lisas Banhard.

Hoolimata tervishoiukulude pidevast kasvust on haigekassa suutnud oma eelarvet hoida positiivsena. «2020. aastasse läksime positiivse finantstulemiga ja haigekassa reservidesse lisandus 38,5 miljonit eurot. Heal ajal oleme targalt varunud ravikindlustuse raha halvemateks aegadeks ning käesolev aasta seda juba näitab. Haigekassa reservide olemasolu on väga suureks abiks praeguses eriolukorras, et maksulaekumise vähenemisel suunata rohkem vahendeid arstiabisse ning hüvitada haigus- ja hoolduslehti,» kinnitas Banhard.