Euroopa Komisjon vabastab tolli- ja käibemaksust meditsiiniseadmete impordi

Meede hõlmab maske ja kaitsevahendeid ning testikomplekte, hingamisaparaate ja muid meditsiiniseadmeid. Meedet kohaldatakse 6 kuu jooksul ja seda on võimalik täiendavalt pikendada.

Majandusvolinik Paolo Gentiloni lisas: «Praeguses hädaolukorras on ülioluline, et meditsiiniseadmed ja -vahendid jõuaksid kiiresti sinna, kus neid vajatakse. Vabastades sellised kolmandatest riikidest imporditud tooted tolli- ja käibemaksust, aitab Euroopa Komisjon teha need tooted paremini kättesaadavaks. Soovin täna taaskord väljendada oma sügavat austust ja tänu tervishoiutöötajatele kogu Euroopas. Tänane meede peaks neil aitama saada varustust, mida nad vajavad enda kaitsmiseks ja inimelude päästmiseks.»