Hispaanlaste ravitehnoloogia leevendab koroonaviirusest põhjustatud kopsukahjustusi

Hispaania ettevõtte Capenergy Medical kesklainepikkuse raadiosagedusseadmed e. diatermiaaparaadid soojendavad kehas sügavamal asuvaid kudesid või elundeid kõrgsagedusvooluga ning on muuhulgas meditsiiniliselt sertifitseeritud hingamiselundite raviks. Capenergy tegevjuhi Pilar Sánchezi sõnul on muuhulgas koroonaviiruse tagajärjel tekkiva kopsumikrotsirkulatsiooni parandamine lihtne ja tulemused saavutatavad juba 15-minutilise sessiooniga, ilma ravimiteta. «TECAR-i diatermial põhinev tehnoloogia parandab vereringet kopsudes ning see omakorda ravib põletikku, parandab õhu liikumist kopsudes ning pidurdab haiguse süvenemist. Selleks on vaid tarvis asetada spetsiaalsed elektroodid patsiendi rinnale ning jälgida seadme poolt antavat tagasisidet,» selgitab Sanchez. Ohutuse tagamiseks on seadmetel termokontroll ning lisaks peab arst-spetsialist jälgima, et seade patsiendi jaoks ebamugavalt kuumaks ei muutuks.

Eestis TECAR-teraapiat praktiseeriva Al Mare Tervisekeskuse füsioterapeut Priit Teniste sõnul tõstavad masina raadiolained temperatuuri keha rakukudedes. See aitab kergemini hingata ja leevendada bronhide silelihaste spasme, kuid samuti suurendada keha kaitsevõimet tervikuna, sest toetab loomulikku immuunsüsteemi protsessi. «TECAR-tehnoloogia puhul ongi põhiline, et see stimuleerib keha enda loomulikku paranemisprotsessi ilma igasuguste keemiliste ravimitete ning kahjulike kõrvalmõjude risk on sealjuures minimaalne. Wuhani kogemus näitab, et umbes neljandikul koroonaviirusesse nakatunud patsientidest vähenes isegi pärast täielikku viirusest paranemist kopsude funktsionaalsus 20 kuni 30 protsenti. Seepärast on oluline, et igaüks, kes kannatab ka pärast haiguse põdemist hingelduse või õhupuuduse käes, oleks teadlik nendest ravivõimalustest,» ütles Teniste.