Kunstliku hingamise abil haiguse seljatanud räägivad tervenemise pikast kadalipust

Meditsiiniekspertide sõnul võivad masinad elu või surma vahel kõikudes saada otsustavaks teguriks, kuid vaevalt, et tegemist on võlukunstiga.

«Kulub üks kuni kolm nädalat, et ventilaatorilt maha saada, ja veel paar nädalat, et koju pääseda – ja siis lõpuks aru saada: mis juhtus? Mille ma just üle elasin? Ja kui meeleheitlikult hirmutav on see kogemus osale ellujäänutest, kellel on hiljem tõeliselt rasked psühholoogilised sümptomid,» rääkis Utah'is Intermountain Healthcare'i kriitilise abi humaniseerimise keskuse direktor Samuel Brown. «Ehkki valdav enamus Covid-19-ga inimestest põeb haigust kergelt, siis teadaolevate juhtumite põhjal tekib umbes ühel kuuest tugev õhupuudus. Ligikaudu pooled neist muutuvad kriitiliseks haiguseks, kuna inimeste kahjustatud kopsud täituvad vedelikuga, vajades mehaanilise ventilaatori abi.»