Teadlased: parasiitidevastane ravim hävitab koroonaviiruse laboris 48 tunniga

«Leidsime, et isegi ühekordne annus võib 48 tunni jooksul sisuliselt eemaldada kogu viiruse RNA ehk viiruse geneetilise materjali, ja isegi 24 tunni pärast oli see tõesti märkimisväärselt vähenenud,» ütles Monashi biomeditsiini instituudi teadlane dr Kylie Wagstaff reedel.

«Ajal, mil meil on ülemaailmne pandeemia, kus pole heakskiidetud ravi, siis kui meil oleks ühend, mis on juba kogu maailmas saadaval, võib see aidata inimesi varem,» ütles dr Wagstaff. Teadlaste arvates võiks see abistada aja võitmisel, kuni saadaval on vaktsiin.