Spetsialistid pakuvad lahendusi Eesti perede levinumatele distantsõppe probleemidele

Puudub julgus abi küsida

«Kui ei oska, siis tuleb küsida abi. Sama kehtib vanemate puhul, kes teemasid ei oska. Kui vanematel pole endal laste poolt õpitavates ainetes suuri raskusi, siis saavad nad laste toetamisega hakkama ja julgevad küsida ka õpetajatelt vajadusel abi,» kirjutab õpetajana töötav ema.

«Mina ise õppisin kirjalikku jagamist mingisugusel teisel viisil, mida praegu enam ei kasutata. Siis nutame koos - laps ei saa aru võtetest, mida mina omal ajal õppisin, ja mina jälle ei oska neid võtteid, mis tänapäeval kasutusel on,» jagab oma muret kahe neljanda klassi tüdruku ema.

Rajaleidja on kinnitanud, et nende võimekus on aidata ka spetsiifiliste probleemide puhul, milleks on tihti kooli ja lapsevanema puudulik suhtlus. «Meil on Rajaleidja poolt korraldatud nii, et kõik spetsialistid on valmis telefoni teel abivajajaid nõustama. Inimesed saavad küsida ka kõike seda, mida kodus ise ära teha. Inimesed vajavad, et keegi ütleks - tee nüüd nii. See valmidus on meil küll praegu olemas,» sõnab Sellenberg.

«Tahan rõhutada, et inimesed julgeksid meile helistada. Kas või selleks, et rääkida murest ja leida, et keegi ütleb täpselt, mida peab tekkinud olukordades tegema. See aitab sellest kriisist välja tulla. Keegi ei peaks praegu jääma üksinda või tundma, et teda ei aidata. Kuulamine aitab ka suuresti,» lisab Rajaleidja juht.

Lapse erivajadused

«Kasvatan esimeses klassis käivat poissi, kelle mõtted ei ole õppimise juures, vaid nutiseadmes. Ta on väga püsimatu ja sõnavõtlik poiss, aga nutikas. Laps käis kooliajal abiõppes ja viimane koolinädal ka psühholoogi juures, et oma vihahoogusid taltsutada, ja nõu saada, kuidas nendega hakkama saada, aga nüüd pean ise hakkama saama. Kirja teel on juhiseid antud, kuidas pean pojaga käituma,» seletab esimese klassi poisi ema, kes lisab, et üksinda on paraku sellega raske toime tulla.

«Vanematel on varem suur tugi olnud koolist, tugispetsialistidelt ja erinevates teraapiates käimisest. Nüüd oleme olukorras, kus vanem peab koos lapsega õppima. Kuid see võtabki aega ja kohanemist, ja just seda meie spetsialistid püüavadki nõustamise käigus selgeks teha neile, kes kontakti otsivad. See on praegu uus olukord kõigi jaoks,» selgitab Sellenberg. Rajaleidja julgustab tekkinud murede korral ühendust võtma, sest abi on telefonikõne kaugusel.

«Lapse vaimse tervise heaolu ja selle halvenemine on otseses seoses vanemate heaolu ja pere käekäiguga, noortel suhetes eakaaslastega,» lisab lastepsühhiaater Anne Kleinberg.

«Baasvajadusest on heaoluks vajalik õigel ajal saabuv uni, normaalne söömine, kehaline aktiivsus ja arukas nutirežiim.»