Koroonaviiruse teavituskampaania kutsub vastutustundlikkusele

«Järgmised kaks nädalat on koroonaviiruse leviku piiramisel kriitilise tähtsusega ja oluline on täpselt järgida viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud nõudeid,» ütles valitsuskommunikatsiooni direktor Urmas Seaver ja lisas, et vaatamata ilusatele kevadilmadele peame lähinädalatel säilitama kõrgendatud ohutunde ja valvsuse.

«Teavituskampaania üldsõnumiks on üleskutse püsida kodus, sest lähikontaktide arvu vähendamine on teadlaste kinnitusel juba aidanud piirata koroonaviiruse levikut. Kampaania loovlahendus on ehitatud näidetele, kui lihtsalt võib reeglite mittejärgimisel oma igapäevase käitumisega viirust levitada,» lausus Seaver.

Seaveri sõnul on ühiskonnas juba märke nii-öelda koroonaväsimusest, mis võib muuta inimeste käitumist viiruse leviku takistamisel hooletumaks. «Paari nädala jooksul peab oma lähedastega kontakti hoidmiseks jätkuvalt pigem helistama, mitte külla minema. Ka korraks läbiastumine võib levitada viirust,» ütles Seaver. «Vaid nii saame viiruse levikut vähendada ja hakata naasma tavapärase elurütmi juurde,» lisas ta.

Vastutustundlikkuse kampaania annab elanikele kolm üldist käitumissuunist viiruse leviku piiramiseks - püsi kodus, väldi lähikontakte ja järgi hügieenireegleid.

Iganädalane riigikantselei tellitud avaliku arvamuse uuring näitab, et 97-99 protsenti Eesti elanikest on enda hinnangul koroonaviirusega seotud teemadega hästi kursis. 79 protsenti elanikest järgib enda hinnangul kõiki viiruse vastu võitlemiseks kehtestatud reegleid ja juhiseid, samas 25 protsenti elanikest liigub endiselt väljas sama palju kui tavaliselt. Kui enamus liigub väljas töö- või muude kohustuste tõttu, siis iga seitsmes ehk 14 protsenti arvab, et tema käitumine ei mõjuta olukorda ja 7 protsenti seetõttu, et on tüdinemas kodus istumisest – nende seas on eelkõige 15-24 aastased noored. Selline käitumine seab aga ohtu nii iseenda kui teiste inimeste tervise ja elud. Eriolukorra käitumisjuhised leiab veebilehelt kriis.ee.