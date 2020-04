Harvard jagab nõuandeid sõltuvuse seljatamiseks koroonakriisi ajal

Sotsiaalse isolatsiooni perioodil on oluline leida alternatiivsed vahendid inimestega ühenduse hoidmiseks ja toetajaskonna lähedal olemiseks. Soovitatav on kasutada kõiki meelepäraseid kättesaadavaid eneseabivahendeid ja kasutama teenusepakkujate abi veebi vahendusel.

Kõige olulisem on kindla taastusplaani olemasolu ja selle püüdlik järgimine. Plaan peab sisaldama ka tunnistamist, et võib tekkida tagasilangus või keerulised etapid. Selle juures tuleb meeles pidada, et emotsioonid on mööduvad ja plaan ongi selleks, et väljakutsetest läbi murda.