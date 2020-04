Arstid selgitavad, millised kergemad sümptomid viitavad koroonaviirusele

COVID-19 sümptomid on erinevad ning ebapiisava testimise tõttu ei pruugi riigid teada viiruse tegelikku ulatust. Hiljutisest uuringust on selgunud, et kuni 50 protsenti nakatunutest ei koge COVID-19 sümptomeid, kuid võivad seda sellegipoolest teistele levitada. Seetõttu on oluline sümptomite tekkimisel kindluse mõttes kodus püsida, ka siis, kui tegemist on kergemate sümptomitega.