Rootsi günekoloogi palve rahvale: kui saate, ärge jääge rasedaks

Kuid just praegu tasuks rasestumist vältida, hoiatas günekoloog Helena Kopp Kallner. «Need, kes saavad täna rasestumist vältida, tänan teid väga, kui te seda teete. Ja teie, kes ei soovi rasestuda, vaadake üle oma kaitsevahendid,» ütles arst.

«Oleme pandeemia aegses hädaolukorras. Arvan, et võiksime oodata paar kuud ja vaadata, kuidas läheb.» Kallner kinnitas aga rootslastele, et kes on juba praegu rase, saab kindlasti edasi vajalikku meditsiinilist tuge.