Pika kevade tõttu on tänavu vähem õietolmuallergiat

Taimed, mis tavaliselt on alustanud õitsemist märtsi lõpust, on sel aastal tasapisi hakanud õitsema jaanuaris, vahendab ERR. «Kogu see õitseperiood on veninud aegamööda ja hästi madala kaarega ja see on üsna sujuvalt, nii-öelda tasapisi kasvanud ehk inimestel ei ole väga tugevaid kaebusi tekkinud veel,» rääkis dr Ress. Seega mõjub pikk ja aeglane kevad allergikutele kergemini.