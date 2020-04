Ida-Tallinna Keskhaigla sünnitusosakond vajab isikukaitsevahendite soetamiseks tuge

Sünnitusmajade Toetusfondil on käimas kampaania, mille käigus kogutakse raha sünnitusosakondadele isikukaitsevahendite ostmiseks. Esimene kogus on juba tellitud ning kõik sünnitusosakonnad on saanud esimese väikse abipaki. Ida-Tallinna Keskhaigla sünnitusosakond sai samuti sadakond kaitseülikonda, respiraatorit, kaitseprille ja -kindaid. See kogus on aga esmane ja väga väike.