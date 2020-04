Regionaalhaigla võtab kasutusele EKA tudengite disainitud visiirid

Regionaalhaigla infektsioonikontrolli talituse juhi dr Mait Altmetsa sõnul on kaitsevisiiridest haigla eesliini töötajatele palju abi. «Meil on hea meel, et disainitudengid nii kiirelt ja süsteemselt tegutsesid ning tulid välja hästi toimiva kohaliku lahendusega,» lausus dr Altmets. «Oleme neid kaitsevisiire testinud ja igati rahul.» Tudengite disainitud visiire testisid regionaalhaigla intensiivravi keskuse töötajad.