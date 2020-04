Kaupmehed ja toiduainete tootjad saavad riigilt 240 000 kirurgilist kaitsemaski

«Kauplustele kehtivad mitmed nõuded – tuleb jälgida inimeste arvu ruutmeetri kohta ja sissepääsude juures peavad olema desovahendid. Seni kauplustel ei ole olnud võimalik hankida piisavalt kaitsemakse, sest praeguses eriolukorras on nende saadavus raskendatud,» tõi välja eriolukorra tööde juht, riigihalduse minister Jaak Aab. «Mitmed kauplused on võtnud kasutusele müüjate ja külastajate kaitseks visiirid. Samas ostusaalis toimetavad teenindajad on kaitseta.»