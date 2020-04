Teadlane selgitab, kuidas tõsta organismi vastupanuvõimet viirustele

C-vitamiin on inimestele oluline mikrotoitaine, ta on tugev antioksüdant, mis aitab kaasa immuunkaitsele. USA-s asuv terviseorganisatsioon Healthline soovitab süüa C-vitamiini rikkaid toiduaineid nagu tsitruselised, punane paprika, brokkoli, spinat.

E-vitamiin on võimas rasvlahustuv antioksüdant, mis on kriitiline kõigi rakkude, sealhulgas immuunsussüsteemi rakkude optimaalseks toimimiseks. E-vitamiin on eriti oluline toitaine eakatele, mille piisav kogus aeglustab raku immuunsuse vähenemist vanemas eas. E-vitamiini on rikkalikult päevalille- ja rapsiõlis, aga ka pähklites ning seemnetes, kus lisaks E-vitamiinile on ka mono- ja polüküllastumata rasvhappeid, valku, lahustuvaid ja lahustumatuid kiudaineid.

Oluline D-vitamiin

Kui toidulisandid reeglina ei aita haigusi ära hoida, siis erandiks on D-vitamiin (mõõdukates annustes). D-vitamiin on tuntud kui tervete luude vitamiin. Meie laiuskraadil kannatab palju inimesi D-vitamiini vaeguse käes. Meditsiinilaboris SYNLAB tehti 2016. aastal D-vitamiini analüüsi 75408-l korral. Kõikidest testidest vaid 16 protsendil oli D vitamiin tase normis. Nahas tekib päikese UVB-kiirguse toimel D-vitamiin. 20 minutit päikesevanni suvel vastab 10 µg D-vitamiini annusele. Viimaste aastate uuringud on näidanud, et immuunsüsteem vajab D-vitamiini viiruste vastu võitlemiseks. 2017. aastal Ühendkuningriigi ajakirjas BMJ Journals avaldati üle 11000 osavõtjaga 25 uuringu koondaruanne, kus selgus, et D-vitamiini toidulisand vähendas kõigi osalejate seas ägedate hingamisteede infektsioonide riski, kusjuures kaitsev toime oli kõige tugevam neil, kelle D-vitamiini kogust näitava seerumi kaltsidiooli tase oli alla 25 nmol/l.

EL Toiduohutusameti (EFSA) poolt kinnitatud D-vitamiini tarbimise ohutud ülempiirid, millest lähtub ka Eesti, on:

Lapsed: kuni 12 kuud 25µg/p ehk 1000 IU

kuni 10 aastat 50µg/p ehk 2000 IU

lõik ülejäänud 100µg/p ehk 4000 IU

Kuigi D-vitamiin soodustab kaltsiumi imendumist, võivad liiga suured D-vitamiini doosid (üle 140 µg) hoopis kahjustada luid ja põhjustada luuhõrenemist. Arvatakse, et selle põhjuseks on K2 vitamiini aktiivsuse vähenemine. Üheks K2 vitamiini tähtsamaks omaduseks on kaltsiumi säilitamine luudes, mitte aga veres. Seepärast soovitatakse vältida suuri D vitamiini doose (üle 100 µg) ja eelistada toidulisandeid, mis sisaldavad neid kahte vitamiini koos.

Ka mõned toiduained võivad mõjuda soodsalt immuunsüsteemile. Järjest enam on tõendeid selle kohta, et probiootilised bakterid parandavad peremeesorganismi immuunfunktsiooni. Seepärast soovitatakse tarbida fermenteeritud piimatooteid ja hapukapsast. Ka küüslaugul on immuunsust tugevdavad omadused. Arvatakse, et see on seotud väävlit sisaldavate ühendite, näiteks allitsiini, suure kontsentratsiooniga. Tuntud on ka ingveri põletikku vähendavad omadused.

Kokkuvõtteks peab tõdema, et piirangutest kinnipidamine on väga tähtis ja mida korrektsemalt neid järgitakse, seda kiiremini neid ka leevendatakse. Oma tervise säilitamiseks on oluline mitmekesine toitumine, piisav kehaline koormus ja sagedane käte pesemine. Soovitav on kõigil toidusedelit täiendada D-vitamiini toidulisandiga seni, kuni kehtib «püsi kodus» nõue, edaspidi aga riskirühmadel.