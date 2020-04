Teadlased selgitavad, miks surevad koroonaviiruse tagajärjel noored inimesed

Koroonaviiruse riskirühmad on kroonilisi haiguseid põdevad inimesed ja vanemad inimesed, kuid nakatunute ja surmajuhtumite hulgas on ka palju noori, kellel ei ole ühegi kroonilise haiguse diagnoosi. Teadlaste sõnul võib selle põhjuseks olla eriolukorra reeglitest mööda vaatamine, vähene hügieeninõuete järgimine, liiga aktiivne immuunsüsteem või geenid.

Näiteks võib inimesel esineda ACE-2 geeni variatsioon, mille tõttu võib viirustel olla kas lihtsam või raskem siseneda keharakkudesse. Teine põhjus, mis kimbutab nii vanu kui noori, võib olla see, et koroonaviiruse tõttu väheneb kopsurakkudes vedeliku tase ning see takistab kopsudel normaalselt töötamast ning tekivad hingamisraskused ja kopsukahjustus.

Kolmas põhjus võib olla liiga aktiivne immuunsüsteem, mis põhjustab organismis suure põletiku, mis hakkab lõpuks kahjustama organeid. Viirusosakeste organismi jõudmisel saadab immuunsüsteem kehas laiali tsütokiinid ehk molekulid, mis kutsuvad keharakkudes esile kaitsereaktsiooni. Mida intensiivsem on immuunsüsteemi reaktsioon, seda suurem on tõenäosus, et organism saab viiruse tõrjumisega hakkama. Noorematel inimestel on tavaliselt tugevam immuunreaktsioon ning tänu sellele on nad mitmete viiruste eest paremini kaitstud.

Alabama Ülikooli teadlase Randy Croni sõnul on ligi 15 protsendil inimestest aga liiga aktiivne immuunsüsteem, mis ei lõpeta kaitsereaktsiooni ka siis, kui viirus on juba edukalt tõrjutud. Sel juhul jätkub organismi tsütokiinide vabanemine ning see võib ajapikku kahjustada kopse, maksa ja teisi organeid ning halvimal juhul põhjustada surma. See tähendab, et inimesele võib saada saatuslikuks tema enda immuunsüsteem, mitte viirus.

Tsütokiinide tormid võivad tekkida igas vanuses inimestel, kuid teadlased arvavad, et just see on põhjus, miks varasemate viirusepideemiate ajal suri suur hulk noori inimesi. Sage koroonaviiruse komplikatsioon ehk äge respiratoorse disstressi häire võib olla samuti tsütokiinide tormi tagajärg.