Semetroni esindaja selgitab, mis on tavalise kaitsemaski röögatu hinnatõusu põhjus

Minimi sõnul tingis olukorra eelkõige Ameerika Ühendriikide poolt vastu võetud 50 miljardi suurune koroonaeelarve, mille eest ostetakse peamiselt kokku isikukaitsevahendeid. «Tekkiski olukord, kus tootjatel on õigus dikteerida suuresti ka hind vastavalt nõudlusele. Ja meie peame selle hinnaga kaasa minema – või meil on võimalus teenusest loobuda ja üldse mitte midagi saada,» ütles Minin.

Teine tegur, mis tema sõnul hinnatõusus suuresti kaasa mängib, on transpordihind, mis on võrreldes kriisieelsega neljakordistunud. Transpordihind võib moodustada ühe kolmandiku kauba maksumusest ja see mõjutab oluliselt kliendini jõudva toote lõpphinda.