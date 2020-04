Karina Loi: ausalt maskidest

«Jah, me eksisime ja palume vabandust selle pärast! Eksisime kui ütlesime, et apteekidesse tulevad müügile kirurgilised maskid. Aga nüüd maskisaaga algusesse. Veel kuu aega tagasi ei osanud ilmselt mitte keegi arvata, et maskid saavad igapäevaseks uudiste põhiteemaks ja päev-päevalt aina detailsemas võtmes. Kui viirus Eestis levima hakkas oli peaasjalikult juttu abstraktselt maskidest ja sellest, et nende varud ei ole piisavad. Apteekidest tuli maske tikutulega taga otsida. Eestimaalastel oli suur ootus valgete laevade järgi, mis tooksid lõpuks leevendust. Nii riik kui ettevõtjad uurisid võimalusi, kuidas kriisile kiiret lahendust leida. Hädaolukorras lasti käiku isegi rohkem kui kümne aasta vanused kaitseväe varudes seisnud isikukaitsevahendid, mis ei näinud enam värsked välja ja olid halva lõhnaga, kuid abiks raskel ajal needki.

Samal ajal kasutasid ettevõtjad ära kõik oma kontaktid, mis aitaksid tuua Eestisse maske. Üsna kiirelt selgus, et on igasuguseid lubajaid, kelle sõna ei pidanud ja lähemalt uurides oli asi kergelt öeldes kahtlust äratav. Oli kokkuleppeid, mis jäid katki ja kauaoodatud maske Eesti inimesed ei näinudki. Samal ajal uuris ka hulgimüüja Magnum erinevaid kanaleid kaudu tarnete võimalusi. Ühel hetkel selgus, et koostöös meditsiinitehnika ja tarvikute müügi ettevõttega Semetron õnnestub leida Hiinast partner, kes on valmis saatma Eestisse 3 miljonit näo kaitsemaski. Eesti riigi abiga saadi kõik vajalikud dokumendid ja load hangitud. Tuleb tõdeda, et kogu asjaajamine on tänases olukorras, kus kogu maailm on kriisis, keerukam kui kunagi varem. Ometigi saabus õigel ajal, 5. aprillil Eestisse 3 miljonit näo kaitsemaski. Kõik tundus ilus ja hea ning sellises olukorras oli loogiline Eesti inimesi rõõmusõnumist teavitada. Tõsi, kõige esmases teavitustöös tegime heas usus suure vea nagu hiljem selgus. Esimeses maskide saabumise pressiteates ütlesime, et Eestisse jõuavad kirurgilised maskid. Sel hetkel ei osanud ma antud sisendis kahelda ja sellise sõnumiga teade läks lendu. Õige pea, järgmisel hommikul selgus, et tulemas on siiski näo kaitsemaskid, mitte kirurgilised maskid. Sellised maskid pididki Eestisse jõudma, eksisime aga pressiteates terminoloogias.

Veidi ka maskide toimest. Eestisse jõudnud ühekordne näo kaitsemask on mitte-meditsiiniline isikukaitsevahend, mis peab kinni kuni 80% õhus leiduvatest osakestest suurusega 0,3 mikromeetrit. Selline mask nagu ka kirurgiline mask on peamiselt mõeldud ümbritsevate inimeste kaitsmiseks. Mingil määral kaitseb ta ka otseste mikroosakeste eest ja takistab enda näo katsumist. Viiruse eest need maskid nagu ka kirurgilised maskid täielikku kaitset ei paku, kuid sellest hoolimata vähendavad nakatumise riski. Kirurgilised maskid on mõeldud selleks, et kaitsta eelkõige patsienti meditsiinilise protseduuri ajal – selleks, et näiteks arsti või kirurgi hingamisteedest pärit osakesed ei jõuaks meditsiinilise protseduuri käigus patsiendini ega põhjustaks seeläbi täiendavaid tüsistusi ja haigusi. Need maskid peavad reeglina kinni kuni 95% bakterite osadest ja neid soovitatakse kanda ka nakatanud inimestel, et vältida köhimisest ja aevastamisest tekkinud piiskade levimist.

Kirurgilised maskid ei ole mõeldud tavainimesele tavakasutusse. Need on mõeldud meditsiinipersonalile kaitsmaks patsienti.

Maski kandmisest on eelkõige kasu ühiskondlikes ruumides (poed, apteegid, meditsiiniasutused, ühistransport), kus liigub palju inimesi. See võib vähendada võimalust, et köhides või aevastades jõuab piisknakkus teiste inimesteni. Nina ja suu katmine on sellises kohas vajalik ettevaatusabinõu. Samuti võib maskist abi olla tervele inimesele, sest see vähendab mõnevõrra võimalust, et läheduses köhivalt inimeselt jõuab viirus pritsmetega terve inimeseni koguses, mis põhjustab nakatumise ja haigestumise.

Kokkuvõtteks – Magnumi huvides oli Eesti inimesi aidata ja leida esmane kiire leevendus kriisile. Tegime vea, et kommunikatsioonivea pärast koheselt Eesti inimeste ees ei vabandanud. Parandasime selle küll järgnevates avalikes teadetes, kuid tagantjärele selgub, et sellest ei piisanud. Seega veelkord, siiras vabandus kõigi ees!