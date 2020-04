Teadlased avastasid koroonaviiruse nõrkuse, mis võib hõlbustada vaktsiini loomist

Avastuse teinud Southamptoni ülikooli teadlased nimetasid seda «väga julgustavaks», vahendab Sky News.

Nad lõid COVID-19 haigust põhjustava viiruse mudeli, mis nende sõnul näitab, kuidas see end varjab, et märkamatult rakkudesse pääseda.

Teadusuuringut juhtiv professor Max Crispin ütles, et koroonaviiruse SARS-CoV-2 pinnal olevad ogad on kaetakse suhkrutega, mida nimetatakse glükaanideks – need varjavad viirusvalke immuunsussüsteemi eest.

«Kattes end suhkrutega, on viirused nagu hunt lambanahas,» selgitas professor.

«Kuid meie uuringu üks peamisi järeldusi on see, et hoolimata sellest, kui palju suhkruid seal on, pole see koroonaviirus sedavõrd kõrge kaitsebarjääriga kui mõned teised viirused.» Crispini sõnul on viirustel nagu HIV, mis peavad immuunsüsteemiga üha uuesti võitlust pidama, paks glükaanide kate, mis muudab selle hävitamise raskemaks.

«Kuid koroonaviiruse puhul võib suhkrute madalam kaitse peegeldada, et tegu on «ründa ja põgene» viirusega, mis liigubki ühelt inimeselt teisele,» tähendas teadlane.

Uurimistöös kasutati spetsiaalseid seadmeid, mida toetas Bill ja Melinda Gates'i sihtasutus AIDS-i vaktsiini uuringute projekti raames.

Southamptoni teadlaste sõnul pakub nende mudel põhjust optimismiks.

Professor Crispin selgitab, et «madalam varjestus» tähendab, et immuunsussüsteemil on viiruse neutraliseerimiseks antikehadega vähem takistusi. Ta lisab, et see on «väga julgustav sõnum vaktsiinide väljatöötamisel».