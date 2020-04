Teadlased leidsid uue viisi, kuidas mõjutada organismis hormoonide vabanemist

Teadlased uurivad, kuidas leevendada stressiga seotud vaimse tervise häireid ilma, et selleks tuleks sekkuda kesknärvisüsteemi töösse. See võib aidata teadlastel paremini mõista hormoonidega seotud protsesse ning nende mõju tervisele. Uuring ilmus väljaandes Science Advances .

Selleks, et hormoonide vabanemist reguleerida, töötasid teadlased välja magnetilised nano-osakesed, mis süstitakse neerupealistesse. Nõrk magnetväli mõjutab nano-osakesi, mis soojenevad ning selle toimel vabanevad organismis hormoonid.

Varasemalt on teadlased kasutanud nano-materjale selleks et reguleerida seda, millal ja millises piirkonnas mingi ravim organismis vabaneb. Uue uuringu raames üritasid teadlased leida viisi, kuidas mõjutada hormoonide vabanemist organite kaudu. Hormoonide vabanemist mõjutavad hüpotalamus, ajuripats ja neerupealised ning teadlased üritasid mõjutada neerupealistes toimuvat protsessi.

Selleks, et hormoonide vabanemist mõjutada, stimuleerisid teadlased ioonkanaleid soojusega. Ioonkanalid kontrollivad kaltsiumi jõudmist neerupealistesse ning neid on võimalik temperatuuri muutustega aktiveerida. Kui kaltsium läbi kanalite neerupealistesse jõuab, hakkavad rakud hormoone vabastama. Selleks, et hormoonide sisaldust mõjutada, tuleb mõjutada kaltsiumi kogust neerupealistes.