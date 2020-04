Psühholoog annab nõu, kuidas tulla teismelistega toime eriolukorras

Psühholoog Triin-Ketlin Siska sõnul eeldab ühiskond, et noored saavad hakkama ja püsivad kodus. Täiskasvanud ühest küljest toetavad ja suunavad noori, kuid teisalt usaldavad olusid ja isegi kehitavad õlgu, sest olukord on kõigile uus. Eriolukord on noortele väljakutsuv, sest korraga tuleb toime tulla nii rutiini ja unerežiimi kui ka distsipliini, iseseisva õppimise ja liikumisega. Piiratud tingimustes tuleb toime tulla ka sotsiaalse kontakti vähesuse ja vaheldusrikaste tegevuste leidmisega.

Eriolukorra väljakutsed noortele

Teismelistele on suhete loomine ja staatus sõpruskonnas võrreldes teiste vanusegruppidega palju olulisem. «Eakaaslaste sekka kuulumise tunne on bioloogiline ja justkui noore ajusse kodeeritud. Seepärast on teismelise üks põhieesmärke sotsiaalsete kontaktide ja võrgustiku loomine,» selgitab Siska.

Öelda noorele: «Ole isolatsioonis», on psühholoogi sõnul võrdne üksikkongi määramisega. «Ka mina tunnen eriolukorras igatsust sõprade järele, kuid see tunne ei ole paaniline. Tavaline, terve teismeline võib samas olukorras kogeda pisut paanikat.»

Teismeeale on iseloomulik vanematest eraldumine ja iseseisvumine. Noor tahab olla sõltumatu ja tunda ennast vabana. «Vanematega nelja seina vahel võib teismelisele tekkida tunne, et ta on tagasi väikelapse rollis. See ei sobi tema arenguteega ning vanema tiiva all tagasi olemine võib põhjustada teismelises arengu- ja motivatsioonikonflikti. Vanemad, kes püüavad keerulises eriolukorras endast parima anda ja võtta varasemaga võrreldes pere jaoks topelt aega, näiteks perekondlikke filmi- ja lauamänguõhtuid korraldades, võivad püüdlustele vastuseks saada vihas ja stressis teismelise uste paugutamise,» kirjeldab Siska.

Kuigi digivahendite läbi on suhtlemiseks lõputult erinevaid viise, siis on Siska sõnul karantiini ajal vestlusest noortega ilmnenud, et sellest neile ei piisa. Psühholoogi arvates on see näiliselt paradoksaalne. «Oleme arvanud, et noor ei tee muud kui istub digiseadmetes, kuid tegelikult on see müüt. Oma igapäevatöös näen ma palju 12-18-aastaseid, kes igatsevad sõpru päriselt näha,» räägib Siska. Noored kirjeldavad, et see ei ole võrreldav sotsiaalmeedias vestlemise, audiokõnede või teiste, noorte seas näiteks populaarse TikTok keskkonnas jälgimise või seal ise videoga esinemisega.

Paljud teismelised on väga tublid

Ehkki tõenäoliselt oli algusel enamus noortele sõpradest füüsiliselt distantseerumine raske, siis on nad Triin-Ketlin Siska kogemusel praeguseks piirangute vajalikkusest üsna hästi aru saanud ja püsivad kodus. «Siin on digiajastu jällegi abiks. Üldjuhul saavad noored digikanalite kaudu kinnitust, et ka nende eakaaslased püsivad kodus ega kogune kusagil väljas. Samas on sõpradega plaanitud üritustest, näiteks kooli lõpupidudest või sünnipäevapidudest ilmajäämine, spordivõistluste ärajäämine ja võimatus teatud hobidega tegeleda ühe noore jaoks äärmiselt suur kaotus ja pettumus.»