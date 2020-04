Kui palju kaitseb tervet inimest näomaski kandmine?

Tom Jefferson, mittetulundus-ühingu Cochrane epidemioloog ja ühe maskide tõhusust käsitleva ülevaate juhtivautor tõdeb, et seniste uuringute põhjal tõuseb maskide kandmisest pigem kasu kui kahju, aga samas ei teata endiselt, kui palju need aitavad. Tema sõnul oleks mõistlik jätta need tervishoiutöötajatele, kelle puhul on kaitsev mõju tõestatud.